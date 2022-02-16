Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала выступление в женской эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина завоевали серебро Олимпиады, пропустив вперед только представительниц сборной Швеции.

«Была ли у меня гонка на Олимпиаде лучше, чем этот этап в эстафете? Сегодня у меня тоже был досадный промах, но он не сильно повлиял на общую картину. Можно сказать, что сегодня я показала 98% от максимума«, – цитирует Резцову «Чемпионат».

Кристина добавила, что ей не важно, на каком этапе бежать. Задача не меняется – нужно выступить как можно лучше для команды.

Резцова рассказала, что перед гонкой тренеры спрашивали, как расставить биатлонисток, но окончательное решение приняли самостоятельно.