Российские биатлонистки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина прокомментировали серебро в женской эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Сегодня, 16 февраля, сборная России уступила только национальной команде Швеции.

Ирина Казакевич заявила, что у нее не было волнения. Она была уверена, что сборная России будет бороться за золотую медаль.

«Тренеры спрашивали у меня, у Ульяны – какую расстановку мы видим. Но решение все равно оставалось за тренерами. В этой гонке более чем все получилось«, – цитирует Резцову «Матч ТВ».

Светлана Миронова заявила, что рада медали в эстафете, ведь в личных гонках на Олимпиаде выступление у нее не сложилось.

Ульяна Нигматуллина заявила, что у нее не было определенных планов на гонку. Она должна была не ошибаться, а работать четко.