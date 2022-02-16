Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак прокомментировали выступление в командном спринте на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, сегодня, 16 февраля, российские лыжницы завоевали бронзу, пропустив вперед представительниц Швеции и Германии.

Наталья Непряева рассказала, что на последнем круге она терпела. Лыжница оставила слишком много эмоций на стадионе. В каждой гонке спорстменки борются за медали, это заряжает эмоциями и появляется мотивация на новые выступления.

«Мы могли уехать из Пекина в статусе двукратных олимпийских чемпионов. Так могло быть. Но мы отдали трассе абсолютно все, и получилось вот так«, – цитирует Ступак «Матч ТВ».

20 февраля лыжницы примут участие в масс-старте на 30 км в Пекине. Эта гонка завершит лыжную программу Олимпийских игр.