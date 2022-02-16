В Пекине (Китай) завершился четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира в рамках зимних Олимпийских игр между сборными Финляндии и Швейцарии.
Финская команда одержала победу со счетом 5:1 и пробилась в полуфинал Олимпиады.
На девятой минуте матча Миро Аалтонен вывел финнов вперед. Через две минуты Маркус Гранлунд удвоил преимущество своей команды.
Во втором периоде сборные забили по шайбе.
На гол Марко Анттилы на 24-й минуте швейцарцы ответили шайбой Андреса Амбюля на 38-й.
В концовке матча в пустые ворота забили Ииро Пакаринен и Теэму Хартикайнен.
Сборные Словакии и России уже вышли в полуфинал Олимпийских игр. В оставшемся четвертьфинале встретятся Швеция и Канада.
Сборная России сыграет в полуфинале 19 февраля с победителем последнего матча 1/4 финала.
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