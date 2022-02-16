Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о поведении лидера национальной команды Александра Большунова, который не подошел к товарищу по команде Александру Терентьеву после финиша командного спринта на Олимпиаде в Пекине.

«Я не знаю, в чем здесь история. Может быть, он недоволен собой или Терентьевым. Сейчас поговорим и узнаем. Мы знаем максимализм Большунова, наверное, он хотел победить. Нужно радоваться и этой бронзовой медали«, – цитирует Бородавко «Чемпионат».

Тренер добавил, что медаль получилась выстраданная и заслуженная. Спорстмены еще смогут проявить себя в других гонках.

В программе Олимпийских игр в Пекине остались масс-старты на 30 км у женщин и 50 км у мужчин. Они пройдут 19 и 20 февраля.