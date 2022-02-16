Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал резкое высказывание старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова о том, что он больше не работает с командой.

«Шашилову и дома хорошо, он любит выпить маленько, а иногда не маленько, даже в этом отличился. Так что какая разница, его ведь практически уговорили работать. Никто не хочет работать с национальной командой», – цитирует Шашилова Metaratings.

Тихонов добавил, что его не устраивает правление Союза биатлонистов России. Он считает, что Майгурова, Нуждова и Пака нужно выгнать.

Напомним , после серебра в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине, Шашилов заявил, что больше не работает с национальной командой. В СБР заявили, что отставка специалиста не обсуждалась.