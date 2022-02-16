Президент федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала две бронзы сборной России в командных спринтах на Олимпийских играх в Пекине.

«Я счастлива. Любая олимпийская медаль – круто. Если говорить конкретно о Большунове…Сколько олимпийских гонок он пробежал, и всегда был с медалью. Это очень круто. Наташка ни одного гонки не пропустила, а у нее впереди еще одна», – цитирует Вальбе «Матч ТВ».

Елена Валерьевна добавила, что российским лыжникам не повезло из-за того, что обе команды попали во вторые полуфиналы. Они не смогли восстановиться после забегов.

Напомним, Наталья Непряева и Юлия Ступак, Александр Терентьев и Александр Большунов завоевали бронзу в командных спринтах на Олимпиаде.