Российский фристайлист Илья Буров вышел в главный финал соревнований по лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине. Там выступят шесть спортсменов.

Во второй попытке Илья получил оценку 129,50 балла. Это лучший результат среди всех участников.

Станислав Никитин не попал в топ-6 с результатом 119 баллов.

Главный финал начался в 15:00 по московскому времени. У спортсменов будут две попытки, чтобы показать лучший результат.

Максим Буров не смог преодолеть квалификацию.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.