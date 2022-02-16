В Пекине (Китай) завершились соревнования по лыжной акробатике. Сегодня, 16 января, прошли финалы.
Олимпийским чемпионом стал китаец Ци Гуанпу. Судьи оценили его выступление в 129 баллов.
Второе место занял Александр Абраменко (116,50), принесший первую медаль сборной Украины.
Тройку призеров замкнул Илья Буров (114,93). После объявления результатов российский спортсмен зарычал.
Буров вышел в финал с первого места, но судьи оценили его последние попытки ниже.
Максим Буров и Станислав Никитин не смогли пробиться в главный финал.
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