Лыжник сборной России Александр Большунов прокомментировал информацию о том, что сразу не подошел к товарищу по команде Александру Терентьеву после финиша в командном спринте на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, российские лыжники взяли бронзу в этой гонке. После финиша Терентьев остался в одиночестве. У него появились слезы на глазах. Хотя обычно товарищи по команде выходят встречать финишеров.

«Я сел и накрылся курткой. Если не одеться – сразу замерзаешь. После финиша я подошел к Сане. Мы поблагодарили друг друга и поздравили. Мы команда, и этим все сказано«, – цитирует Большунова «Спорт-экспресс».

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак также завоевали бронзу в командном спринте.