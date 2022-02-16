ъАлександр Большунов и Александр ТерентьевАлександр Большунов и Александр Терентьев Фото: ОКР

ъАлександр Большунов и Александр ТерентьевАлександр Большунов и Александр Терентьев Фото: ОКР

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию о конфликте между российскими лыжниками Александром Терентьевым и Александром Большуновым после финиша командного спринта.

«Они дружат. Считаю, что вы ищете гадости. У нас хорошая, дружная команда. Не нужно делать из того, чего нет, какую-то сенсацию«, – цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Президент ФЛГР добавила, что все лыжники, которые пробежали несколько гонок, просели. Она считает, что устали абсолютно все.

Вяльбе уверена, что падение Александра Терентьева в полуфинале не сыграло роли в финальном забеге.

Напомним, российские лыжники в финале командного спринта пропустили вперед представителей Германии и Финляндии.