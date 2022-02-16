Сборная России по шорт-треку не смогла войти в тройку призеров Олимпийских Игр-2022. Спортсмены финишировали четвертыми в главном финале на 5000 метров.
В составе команды выступали Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян.
Победителями стали представители Канады, второе место забрала сборная Южной Кореи, на третью строчку поднялись итальянцы. Обладатели бронзовых наград были определены по фотофинишу. Россияне уступили сборной Италии 0,011 секунды.
Сборная Китая выбыла из борьбы за медали по ходу финального забега.
Всего российские шорт-трекисты выиграли две медали на Олимпиаде-2022. В личных видах серебро заработал Константин Ивлев. Бронзовым призером становился Семен Елистратов.
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