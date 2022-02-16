Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова отказались от участия в вечерней тренировке перед произвольной программой на Олимпиаде-2022 в Пекине.

О пропуске сообщает Чемпионат. Ранее спортсменки присутствовали в утренних прокатах. Камила Валиева без ошибок сделала четверной сальхов, каскад четверной лутц – тройной тулуп, каскад четверной тулуп – тройной сальхов через ойлер.

Накануне, 15 февраля, в короткой программе в соревнованиях одиночниц Валиева одержала победу, получив 82,16 балла. Второе место заняла Анна Щербакова с 80,20 баллами. В топ-3 попала японка Каори Сакамото (79,84). За ней была Александра Трусова (74,60).

Произвольная программа запланирована на завтра, 17 февраля. Прокаты начинаются в 13:00 по московскому времени. В них примут участие 25 фигуристок.