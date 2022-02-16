Хоккейный специалист, экс-игрок СКА Александр Михайлов поделился мнением о матчах сборной России на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. По его словам, представители команды отечественной команды не отличаются превосходством.

Эксперт оценил четвертьфинальный матч с командой Дании и прокомментировал шансы на победу в полуфинале. В 1/4 соревнований Россия победила со счетом 3:1.

«Против такого соперника надо было сыграть так, чтобы он красную линию не мог перейти, а наши позволяли датчанам атаковать, создавать голевые моменты. Но, как я и говорил перед Олимпиадой, самое главное – это счет на табло», – цитирует Михайлова «Петербургского дневника».

Он допустил, что на таком скоротечном турнире, как олимпийский, результат важнее качества игры.

Полуфиналы турнира Олимпиады-2022 пройдут 18 февраля. В них встретятся Словакия – Финляндия и сборная России с победителем матча Швеция – Канада.