Представительница сборной Южной Кореи Чхой Мин Чон выиграла свою третью золотую олимпийскую медаль. Сегодня, 16 февраля, она стала первой на дистанции 1500 метров на турнире в Пекине.

На втором месте расположилась итальянка Арианна Фонтана, в топ-3 также вошла голландка Сюзанна Схюлтинг.

Россиянки Анна Вострикова и Софья Просвирнова остановились на полуфиналах в этой дистанции. Екатерина Ефременкова не смогла финишировать в четвертьфинале. Именно 1500-метровкой завершалась программа этого вида спорта на Олимпиаде-2022.

В соревнованиях принимали участие всего 36 спортсменок. На счету российских шорт-трекистов – две медали. В личных дисциплинах серебряным призером стал Константин Ивлев, бронзовым – Семен Елистратов.