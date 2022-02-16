Петербургский «Зенит» взял в аренду 22-летнего казахстанского защитника Нуралы Алипа. Сине-бело-голубые договорились о переходе с его бывшей командой – «Кайратом».

По информации пресс-службы «Зенита», Алип останется в коллективе до конца 2022 года. В его контракт будет включена опция права выкупа.

С января игрок находился в «Зените» на просмотре. Он принял участие в нескольких товарищеских матчей и забил два гола. Вместе с командой Алип провел два полноценных сбора в ОАЭ и Португалии.

Напомним, в РПЛ он не будет считаться легионером.

Футболист является воспитанником «Кайрата». Вместе с командой он выиграл чемпионат Казахстана и стал двукратным обладателем национального Кубка.