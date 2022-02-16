Российский шорт-трекист Семен Елистратов поделился эмоциями после выступления в финале эстафеты на 5000 метров на Играх-2022. Национальная команда уступила бронзу итальянцам на фотофинише, а спортсмен остался не доволен этим результатом.

Ранее Елистратов попадал в топ-3 в личной дисциплине 1500 метров.

«Отчасти удалось себя реализовать. У меня есть медаль, она бронзовая. Может кто-то бы расстроился, но я в целом ей доволен. Худшее, что может случиться Олимпиаде – стать четвертыми . Я воспринял это тяжело, проиграть тысячные. Могли и должны были попадать в призы», – приводит слова Елистратова Матч ТВ.

Спортсмен допустил, что сможет побороться на следующих Олимпийских Играх. Соревнования пройдут в 2026 году в Италии.