Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) договорились о новом формате лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Изменения касаются следующего сезона.

По информации «СЭ», в заявке может быть не более 13 футболистов, считающихся легионерами. Сейчас в заявке могут находиться только восемь игроков в таком статусе. По новым правилам там же должны быть не менее 12 российских игроков, четыре из которых должны быть воспитанниками клуба.

Отмечается, что при этом одновременно на поле смогут появляться не более восьми легионеров.

Источник также сообщает о введении «налога на легионеров». Предполагается, что средства от его выплаты через специальный фонд будут направлены клубам, которые привлекают футболистов не старше 23 лет.

Напомним, текущий сезон РПЛ возобновляется 26-27 февраля.