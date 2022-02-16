Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, как ему удалось поддержать Камилу Валиева после командного турнира и допингового скандала. Он отметил, что был готов остаться в Китае до конца Олимпиады.

Спортсмен не улетел с делегацией на прошедших выходных, а прибыл в Москву только сегодня, 16 февраля.

«Не знаю, насколько сильно я помог Камиле. Я старался делать все, что в моих силах, чтобы поддержать ее. Если бы была возможность, остался бы в Пекине до конца Олимпиады, но сейчас такая ситуация, что всех отправляют после соревнований. Как буду поддерживать сейчас, это уже личное», — цитирует Кондратюка РИА Новости.

Напомним, российские спортсмены пока не получили золотые медали Игр из-за появления данных о положительной допинг-пробе Валиевой. Спортсменка накануне, 15 февраля, выиграла короткую программу личного турнира, а завтра выступит в произвольной.