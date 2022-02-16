Российские пенсионеры и малоимущие рассчитывают на введение продуктовых карточек уже в 2022 году. Отмечается, что их номинал может достигнуть 13 000 рублей.

По информации портала «Мойка78» со ссылкой на Primpress, Государственная Дума рассмотрит законопроект, касающийся выплат на продукты гражданам с низкими доходами. Источник сообщает, что допускается введение отдельных банковских карт.

Стать участниками программы смогут многодетные, инвалиды и пенсионеры. Главное условие – уровень их ежемесячного дохода должен быть менее двух прожиточных минимумов, около 25 000 рублей.

Инициатива может заработать уже в марте. При утверждении всех условий пенсионеры и другие категории нуждающихся получат продуктовые карточки в начале весны.

Напомним, в 2021 году этот проект уже вносили на рассмотрение в Думу, но он был отклонен в первом чтении.