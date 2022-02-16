Украинская лыжница Валентина Каминская получила уведомление о временном отстранении от Олимпийских Игр-2022 в Пекине. Известно, что ее допинг-проба, сданная в соревновательный период, дала положительный результат.

Информация о статусе спортсменки появилась на сайте Международного агентства по тестированию (ITA).

В допинг-пробе Каминской от 10 февраля 2022 года в китайском Чжанцзякоу обнаружены запрещенные вещества из списка WADA. Результаты тестирования стали известны накануне, 15 февраля.

Спортсменка не может участвовать в тренировках, соревнованиях и других олимпийских мероприятиях на Играх в Пекине. Теперь у нее есть право оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и запросить анализ пробы Б.

Напомним, ранее выездная панель организации рассматривала дело российской фигуристки Камилы Валиевой.