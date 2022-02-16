Защитник «Кайрата» Нуралы Алип перешел в петербургский «Зенит» на правах аренды и определился с игровым номером в новом коллективе.

22-летний футболист начнет выступления под 28-м, сообщает пресс-служба команды. Договор аренды рассчитан до конца 2022 года. Отметим, в соглашение включена опция выкупа контракта Алипа.

Казахстанец начинал профессиональную карьеру в «Кайрате». В текущем сезоне Алип забил один гол в 13 матчах во всех турнирах. Его соглашение с местной командой завершится в конце 2023 года.

С января 2022 года защитник был на просмотре в российском клубе. Под руководством Сергея Семака он прошел два полных сбора в ОАЭ и Португалии. Тренер не раз допускал, что за этим последует арендный договор.

Свой первый гол за «Зенит» Алип забил в игре против датского «Мидтьюлланна».