Женская сборная России по кёрлингу в очередной раз уступила соперницам в круговом этапе на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. Сегодня, 16 февраля, спортсменки проиграли команде из Швеции.

Встреча с представителями Скандинавии завершилась со счетом 5:8 (2:0, 1:0, 0:2, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:2, 0:0, 0:2).

Поражение стало седьмым для россиянок на олимпийском льду. В предыдущих матчах они не смогли обыграть США, Швейцарию, Южную Корею, Японию, Канаду и Данию.

Единственная победа сборной России состоялась на встрече с китаянками (11:5).

В составе национальной команды выступают Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Завтра, 17 февраля, сборная России сыграет последний матч на Олимпиаде против Великобритании.