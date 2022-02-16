Российские хоккеисты узнали соперника по олимпийскому полуфиналу в Пекине. Национальная команда встретится с представителями Швеции и поборется за выход в итоговый матч турнира.

Соперник россиян определился сегодня, 16 февраля. Шведы обыграли в определяющей встрече канадцев со счетом 2:0.

Полуфинальный матч между Россией и Швецией пройдет в пятницу, 18 февраля. Его начало запланировано на 16:10 по московскому времени.

В другом полуфинале будут сборные Финляндии и Словакии. Матч состоится также 18 февраля. Но он стартует раньше, в 7:10 по мск.

Напомним, в олимпийский плей-офф российские хоккеисты прошли с первого места своей группы. По ходу турнира они обыграли Швейцарию и Данию, уступили Чехии.