Американские диетологи Эми Гудсон и Лорен Манакер прокомментировали проблему пристрастия к сладкому. Они объяснили, что провоцирует эту привычку, а также, как от нее избавляться.

Полезные советы специалистов приводит «Лента.ру» со ссылкой на иностранные источники.

По их данных, желание попробовать сладкое может сигнализировать о недостаточном количестве питательных веществ в организме.

Диетологи рекомендуют начинать день с полноценного завтрака. Лучше всего употребить в пище углеводы в сочетании с клетчаткой и белком. Разнообразить этот рацион помогут ягоды, орехи, греческий йогурт и вегетарианский омлет.

Еще одним условием становится выбор правильных перекусов. В таком случае стоит обратиться к сытной пище, в идеале — блюдам с высоким содержанием белка и клетчатки.

Также не нужно затягивать с приемом пищи. Это приводит к усилению тяги к еде и перееданию.

Специалисты рекомендуют питаться натуральными сладостями. К примеру, такой пищей может стать сушеный чернослив. Но доступна его замена и любыми сухофруктами, сушеными и вялеными ягодами, а также натуральной пастилой без сахара.