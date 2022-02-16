Российский теннисист Аслан Карацев обыграл датчанина Хольгера Руне в 1/8 финала турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). Теперь спортсмен поборется за высшие позиции в четвертьфинальном матче.

Встреча с представителем Дании продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась победой россиянина в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:1).

Карацев сделал два эйса и допустил три двойные ошибки. На его счету также есть 2 из 9 реализованных брейк-пойнтов. Руне один раз подал навылет и трижды ошибся.

Пока соперник Карацева по четвертьфиналу неизвестен. Им может стать француз Бенджамин Бонзи или его соотечественник Пьер-Юг Эрбер.

Напомним, сезон-2022 россиянин начинал на Открытом чемпионате Австралии. Там он дошел до третьего круга и уступил французу Адриану Маннарино.