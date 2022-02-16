Спортсмены разыграли все медальные комплекты на 16 февраля на Олимпиаде-2022. В среду награды получили представители девяти дисциплин в шести видах спорта.

Норвежцы продолжают возглавлять неофициальный медальный зачет китайского турнира. Эта команда собрала 13 наград высшей пробы, семь серебряных и восемь бронзовых.

На втором месте находится сборная Германии с показателями – 10-6-4. В тройку лучших также входят американцы. Команда США заработала восемь золотых, семь серебряных и четыре бронзовых медали.

Сборная России сегодня выиграла четыре медали. Серебро принесла женская биатлонная эстафета, две бронзы – командные спринты лыжников, еще одно попадание в топ-3 было у фристайлиста Ильи Бурова.

В медальном зачёте Россия остается на девятой позиции. Всего у нашей команды четыре золота, восемь вторых мест и 12 рекордных бронз. По общему числу медалей (24) россияне почти догнали Норвегию (28).