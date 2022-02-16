Чемпионка Европы, российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о втором переломе за несколько последних месяцев. Известно, что теперь пострадала другая рука.

В первые о своей новой травме она сообщила в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

Она отметила, что уже приступила к тренировкам, но повреждение отрицать не стала.

«Вышла на лёд, начала тренироваться, уже полторы недели прокаталась, начала восстанавливать прыжки, но снова упала. Сломала левую руку, отломалось основание ладьевидной кости, а это значит — шесть недель в гипсе», — приводит слова Косторной ТАСС.

В декабре 2021 года спортсменка из-за перелома правой руки пропустила чемпионат России и национальный отбор на чемпионат Европы и Олимпийские игры.