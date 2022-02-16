Двукратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов рассказал о своем состоянии перед 50-километровым марафоном на Играх в Пекине. Дисциплина станет последней в мужском турнире.

Заключительный старт Большунова запланирован на субботу, 19 февраля.

«Готовлюсь ли к марафону? Не знаю, увидим. Тут осталось-то всего два дня. Как пойдёт», — заявил лыжник в эфире телеканала Матч ТВ.

На Олимпиаде-2022 Большунов уже выиграл золото в скиатлоне и мужской эстафете, взял серебро в классической разделке на 15 километров и бронзу в командном спринте в паре с Александром Терентьевым.

На прошлых зимних Играх-2018 победителем марафона стал финн Ийво Нисканен, Большунов был вторым.