16 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны девять комплектов наград в шести видах спорта. Российские спортсмены взяли серебро, три бронзы и остались на девятой строчке в таблице неофициального медального зачета.

Биатлон

Сборная России в составе Ирины Казакевич, Кристины Резцовой, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла второе место в женской классической эстафете.

Сборная Швеции с Эльвирой Оберг на финальном этапе выиграла золото. Тройку призеров замкнули представительницы немецкой команды.

Лыжные гонки

Сборная России, в составе которой выступали Юлия Ступак и Наталья Непряева, заняла третье место к командном спринте классическим ходом.

Олимпийскими чемпионками в этой дисциплине стали представительницы Германии. Второе место взяла сборная Швеции с олимпийской чемпионкой Пекина в спринте Йонной Сундлинг и серебряным призером Игр-2022 Майей Дальквист.

В мужском командном спринте россияне Александр Большунов и Александ Терентьев также выиграли бронзу. Чемпионами Игр-2022 стали норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клэбо. Второе место заняла команда Финляндии с Йони Мяки на финише.

Лыжный фристайл. Акробатика

Олимпийским чемпионом стал китаец Ци Гуанпу. Судьи оценили его комбинацию элементов в 129 баллов. Второе место занял Александр Абраменко (116,50), выигравший первую медаль сборной Украины.Тройку призеров замкнул Илья Буров (114,93).

Максим Буров и Станислав Никитин не попали в главный финал.

Шорт-трек

Мужская сборная России по шорт-треку финишировала четвертой в главном финале эстафеты на 5000 метров. В составе команды выступали Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян.

Победителями стали представители Канады, второе место забрала сборная Южной Кореи, на третью строчку поднялись итальянцы.

Представительница сборной Южной Кореи Чхой Мин Чон стала первой на дистанции 1500 метров на турнире среди женщин. На втором месте расположилась итальянка Арианна Фонтана, в топ-3 также вошла голландка Сюзанна Схюлтинг.

Россиянки Анна Вострикова и Софья Просвирнова остановились на полуфиналах в этой дистанции. Екатерина Ефременкова не смогла финишировать в четвертьфинале.

Горнолыжный спорт

Олимпийским чемпионом в слаломе стал француз Клеман Ноэль. Второе место занял представитель Австрии Йоханнес Штрольц (+0,61). Тройку призеров замкнул горнолыжник из Норвегии Себастьян Фосс-Солевогу (+0,70). Лучший из россиян – Александр Хорошилов, занял 10-е место. Иван Кузнецов не смог завершить первую попытку и выбыл из борьбы за медали.

Лыжный фристайл. Слоупстайл

Американский лыжник Александр Холл (90,01 балл) выиграл золото зимних Олимпийских игр в Пекине в слоупстайле. Его соотечественник Николас Кэппер получил оценку в 86,48 балла и стал вторым. Йеспер Тьедер из Швеции замкнул тройку призеров (85,35).

Российские фристайлисты не принимали участия в финале.

Хоккей

Мужская сборная России узнала своего соперника по полуфиналу Олимпиады. Он определился по итогам матча между Швецией и Канадой (2:0). Россияне сыграют с представителями Скандинавии.

Результаты четвертьфинальных встреч:

США – Словакия (2:3)

Россия – Дания (3:1)

Финляндия – Швейцария (5:1)

Среди женщин сегодня были разыграны бронзовые медали. Их обладательницами стали представительницы Финляндии. В решающем матче они победили сборную Швейцарии (4:0).

Керлинг

Мужская сборная России по керлингу уступила Великобритании (6:8) в матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине и упустила шансы на прохождение в следующий этап соревнований.

Результаты сессий:

Китай – Швейцария (6:5)

Италия – Дания (10:3)

Женская национальная команда России потерпела седьмое поражение в игре против Швеции (5:8).

Результаты сессий:

Канада – США (7:6)

Швейцария – Южная Корея (7:4)

Китай – Великобритания (8:4)

Южная Корея – Дания (8:7)

Япония – США (10:7)

Канада – Китай (9:11)