Российская теннисистка, 31-я ракетка мира Вероника Кудерметова одержала победу во втором круге турнира категории WTA-500 в Дубае (ОАЭ). Она победила седьмой номер рейтинга испанку Гарбинье Мугурусу.

Матч продолжался 2 часа и 17 минут и завершилась победой россиянки в каждом из трех сетов со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

За время игры Кудерметова сделала четыре эйса, две двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. Ее соперница шесть раз ошиблась и оформила пять подач навылет.

В четвертьфинале соревнований Кудерметова проведет матч со швейцаркой Жиль Тайхманн.

Напомним, в начале февраля россиянка выступала на турнире в Санкт-Петербурге, однако не прошла дальше первого круга.