Олимпийская чемпионка-2022 в женской лыжной эстафете Вероника Степанова уже вернулась из Пекина в Москву. Теперь она готовится продолжить сезон на молодежном чемпионате мира.

Она отметила, что осознание получения золотой медали Игр еще не пришло.

«18-го числа улетаю в Норвегию на молодёжный чемпионат мира. Сезон продолжается, я готова соревноваться. Нам объявили о бронзе девушек в спринте во время полёта. Конечно, очень обрадовалась – это достойный результат», – цитирует Степанову Чемпионат.

По ее словам она собирается смотреть церемонию закрытия Олимпиады. Мероприятие пройдет в воскресенье, 20 февраля.

Напомним, на Играх в Пекине Степанова также участвовала в личной спринтерской гонке, но не пробилась в финал.