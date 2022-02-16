Вратарь «Бетиса» и сборной Чили Клаудио Браво не сможет сыграть в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против «Зенита».

По информации издания La Tercera, футболист приступил к тренировкам на поле только накануне, 15 февраля. В тот момент его команда уже отправлялась на выезд в Санкт-Петербург.

Отмечается, что он вернется в состав через две недели.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом» пройдет завтра, 17 февраля. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена», ее начало запланировано на 20:45 по московскому времени.

Ответная игра назначена на 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в испанской Севилье.

Напомним, петербуржцы заняли в своей группе Лиги чемпионов третье место и смогли пробиться в евровесну.