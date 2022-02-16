В четверг, 17 февраля, на Олимпиаде в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта. За награды поборются горнолыжницы, фигуристки, фристайлистки, хоккеистки, конькобежки и двоеборцы. Представляем полное расписание соревнований на Олимпиаде 17 февраля. Красным выделены медальные старты.

4:05. Кёрлинг, мужчины. Сессия 12

Соревнования на Олимпиаде-2022 17 февраля откроют заключительные матчи в соревнованиях по кёрлингу. Сборная России уже завершила свои выступления и не попадёт в плей-офф. В заключительный день пройдут игры США – Дания, Швеция – Швейцария, Канада – Великобритания и Норвегия – Италия.

На данный момент известны три участника полуфинала: Великобритания, Швеция и Канада.

4:30. Фристайл, женщины. Хаф-пайп, квалификация

В соревнованиях фристайлисток по хаф-пайпу пройдут отборочные старты. Первая квалификация пройдёт в 4:30, вторая – в 5:21. В число 20 участниц вошла россиянка Александра Глазкова (стартовый номер 7).

5:30. Фристайл, женщины. Ски-кросс, отборочные старты

В ски-кроссе выступят сразу четыре россиянки: Екатерина Мальцева (номер 16), Анастасия Чирцова (19), Елизавета Понкратова (20), Наталья Шерина (21). Квалификация пройдёт в 5:30, 1/8 финала стартует в 9:00, четвертьфиналы – в 9:35, полуфиналы – в 9:54.

5:30. Горные лыжи, женщины. Комбинация, скоростной спуск

Горнолыжницы разыграют медали в комбинации. В 5:30 стартуют состязания в скоростном спуске. Среди 26 участниц на старт выйдет россиянка – Юлия Плешкова (22-й стартовый номер).

7:10. Хоккей, женщины. Финал, Канада – США

Накануне в матче за бронзу Финляндия обыграла Швейцарию 4:0, а сегодня две североамериканские сборные по традиции разыграют золото и серебро.

7:30. Фристайл, мужчины, Хаф-пайп, квалификация

В соревнованиях фристайлисток по хаф-пайпу пройдут отборочные старты. Первая квалификация пройдёт в 7:30, вторая – в 8:21. Россиян в этой дисциплине не представлено.

9:00. Горные лыжи, женщины. Комбинация, слалом

Второй гонкой, которая определит медалисток в комбинации, станет слалом.

9:05. Кёрлинг, женщины. Россия – Великобритания

Россиянки досрочно лишились шансов на выход в плей-офф, одержав только одну победу в восьми играх. Завершит групповой раунд команда скипа Алины Ковалёвой встречей с Великобританией. В других встречах сыграют Япония – Швейцария, Дания – Канада и Южная Корея – Швеция.

На данный момент известно два участника полуфинала: Швейцария и Швеция.

10:00. Лыжное двоеборье, команда. Большой трамплин + эстафета

В командных соревнованиях сборная России не представлена. В 10:00 пройдут отборочные попытки, в 11:00 – соревновательные прыжки, а в 14:00 – эстафета 4×5 км.

10:10. Фристайл, женщины. Ски-кросс, финал

В 10:10 пройдёт утешительный финал в женском ски-кроссе, а после его окончания стартует медальная гонка.

11:30. Коньки, женщины. 1000 м

Предпоследняя гонка у конькобежек пройдёт на дистанции 1000 м. За медали попробуют побороться Ольга Фаткулина (10-я пара), Ангелина Голикова (13-я пара) и Дарья Качанова (15-я пара).

13:00. Фигурное катание, женщины. Произвольная программа

Фигуристки-одиночницы представят произвольные прокаты. По итогам короткой программы первые два места занимают россиянки Камила Валиева (82,16) и Анна Щербакова (80,20). Третьей идёт японка Каори Сакамото (79,84), четвёртое место занимает ещё одна россиянка Александра Трусова (74,60). Напомним, что Валиева была уличена в положительной допинг-пробе, сданной ещё в декабре. Разбирательства в отношении неё ещё продолжаются, и, как заявили в МОК, в случае попадания фигуристки на пьедестал, церемония награждения проводиться не будет.

15:05. Кёрлинг, мужчины. 1/2 финала

Участники двух полуфиналов определятся по итогам заключительной утренней сессии.