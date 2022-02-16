Российский теннисист, 27-я ракетка мира Карен Хачанов пробился в 1/4 финала турнира категории ATP 250 в Дохе (Катар). Он вышел в следующий раунд после победы над финским спортсменом Эмилем Руусувуори.

Матч второго круга продолжался 1 час 31 минуту и завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу россиянина.

Хачанов оформил пять эйсов и допустил две двойные ошибки. Также он реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. Его соперник из Финляндии один раз подал навылет и трижды ошибся. В активе 71-й ракетки мира – 1 из 3 взятых брейков.

В четвертьфинале соревнований в катаре россиянин встретится с Марином Чиличем из Хорватии.

Напомним, Хачанов в этом сезоне дошел до третьего круга Australian Open.