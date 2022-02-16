Сегодня, 17 февраля, на Олимпиаде в пекине состоятся состязания фигуристок-одиночниц в произвольной программе. Три представительницы России имеют шансы занять весь подиум.

После короткой программы на первом месте идёт Камила Валиева с результатом 82,16. Вторую строчку занимает Анна Щербакова — 80,20. Ещё одна представительница России Александра Трусова идёт на четвёртом месте (74,60). Третье место занимает японка Каори Сакамото (79,84).

Все россиянки, а также Сакамото, её соотечественница Вакаба Хигути и кореянка Юй Йонг выступят в сильнейшей четвёртой разминке.

Трусова должна выйти на лёд в 16:24 по московскому времени, Щербакова — в 16:41, Валиева — в 16:49.

Напомним, что сейчас идёт разбирательство касательно положительной пробы Камилы Валиевой, взятой в конце декабря. Если она будет признана виновной, фигуристку могут лишить всех наград на Играх, включая золота в командном турнире.

МОК принял решение не проводить церемонию награждения, если в тройку призёров попадёт Валиева.