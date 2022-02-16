Известный американский судья Джо Инман, участвовавший в разработке системы оценок за компоненты, поделился мнением по баллам российской фигуристки Камилы Валиевой. По его словам, ее третье место в коротком прокате на Олимпиаде не совсем справедливо.

Спортсменка заняла первое место по итогам первого дня личного турнира, набрав 82.16 балла.

По мнению эксперта, при ошибке на трикселе Валиева должна была уступить японке Каори Сакамото (3-я, 79.84) и соотечественнице Анне Щербаковой (2-я, 80.20).

«Камила Валиева стартовала осторожно. Она была несколько тусклой. Куража не было, как мы видели неделей ранее в командном турнире. Она была не уверена в себе уже до тройного акселя», — приводит слова Инмана USA TODAY.

Произвольная программа состоится завтра, 17 февраля.