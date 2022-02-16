Чемпионка Европы 2020 года, российская фигуристка Алена Косторная досрочно завершила соревновательный сезон. Она вновь травмировалась и не пока не собирается участвовать в турнирах.

Спортсменка в этот раз сломала левую руку. По ее словам, инцидент произошел на одной из тренировок.

Ранее в декабре она получила перелом кисти правой руки и пропустила чемпионат России.

«Я не прекращаю тренировки, я тренируюсь. Это не какой-то супер-режим, но соревнований у меня в этом сезоне больше нет, будут только шоу. Я спокойно занимаюсь, да без прыжков, без сложных элементов, главное, что я на льду», — цитирует Косторную Матч ТВ.

В олимпийском сезоне россиянка заняла второе место на этапе Гран-при во Франции и была третьей на турнире в Канаде.