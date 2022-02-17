Сегодня, 17 февраля, пройдет первый матч 1/16 Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом». Игра состоится на домашнем стадине петербуржцев «Газпром Арене».

Матч начнется в 20:45 по московскому времени. Это первая игра «Зенита» в этом году в крупном официальном турнире. Ранее сине-бело-голубые проводили товарищеские встречи на зимних сборах.

В 2022 году игроки «Бетиса» приняли участие в десяти матчах Примеры и Кубка Испании. В национальном чемпионате коллектив держится на третьем месте турнирной таблицы. Также команда одержала победу в первом матче за выход в финал Кубка страны.

В составе «Зенита» не появится вратарь Станислав Крицюк (травма ноги) и хорватский защитник Деян Ловрен (повреждение лодыжки).

Ответный матч запланирован на 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в испанской Севилье.