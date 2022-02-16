Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала плей-офф Лиги Европы против «Зенита». По его словам, коллективу предстоит сыграть с командой, привыкшей побеждать.

Встреча «Зенит» – «Бетис» пройдет на стадионе «Газпром Арена» 17 февраля, начало матча — в 20:45 по московскому времени.

«Постараемся сыграть креативно, наши взгляды на футбол похожи, так что я думаю, что мы увидим открытую игру. Мы не думаем о финале или о том, где его играть. Сейчас нас ждет матч 1/16 финала против «Зенита», и мы полностью выложимся, чтобы пройти в следующий раунд», – цитирует Пеллегрини официальный сайт петербургского клуба.

Он добавил, что отсутствие официальных матчей у «Зенита» не станет преимуществом для его команды.

Напомним, с начала года «Бетис» провел десять встреч в Ла Лиге и Кубке Испании. Петербуржцы играли только на сборах.