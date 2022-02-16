Олимпийский чемпион-2014, бывший российский фигурист Евгений Плющенко заявил, что не согласен с решением арбитров по оценкам Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпийских Играх в Пекине.

Медали в женском личном турнире будут разыграны завтра, 17 февраля.

«Будем объективны — откатала Валиева не на 82,16. Выступили девочки на одном уровне, и по итогам короткой я бы на первое место поставил Щербакову. С крохотным преимуществом — в сотые доли баллов», – написал Плющенко в собственной колонке в «Спорт-экспрессе».

По его словам, лидирующая фигуристка получила «баснословные» баллы за первое выступление.

Второй в короткой программе финишировала Анна Щербакова (80.20). Третью строчку заняла представительница Японии Каори Сакамото (79.84) .