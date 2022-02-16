Призер Олимпиады, хореограф Илья Авербух высказался о новой травме российской фигуристки Алены Косторной. По его мнению, спортсменка еще сможет восстановить прежнюю форму.

Ранее Косторная сообщила, что завершает текущий сезон досрочно после второго перелома руки.

«Я думаю, что Алена – очень талантливый человек. Все в ее руках. Я бы не говорил о том, что ее время прошло. Тем более к следующему сезону возможны возрастные изменения. Ей рано говорить о приостановке карьеры», – цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

По его словам, в хорошей форме фигуристка сможет конкурировать с представительницами страны, находящимися на Олимпиаде.

В текущем сезоне Косторная заняла второе место на этапе Гран-при во Франции и была третьей на турнире в Канаде.