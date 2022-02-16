Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева отреагировала на призовое место в женской биатлонной эстафете у российской команды на Играх-2022 в Пекине. Она сравнила это достижение с собственной наградой в Сочи 2014 года.

Сборную России представляли Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

«Все классно. Подтвердили статус серебряных призеров спустя восемь лет. Достойная награда, потому что после таких провалов — биатлон у нас не очень хорошие результаты показывал — сейчас они способны бороться. Прогресс», – цитирует Зайцеву «СЭ».

Напомним, именно серебряные медали Сочи-2014 биатлонистки вернули из-за положительной допинг-пробы Ольги Зайцевой. В том составе были Екатерина Шумилова, Яна Романова и Ольга Вилухина.