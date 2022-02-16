Мужская сборная Канады по хоккею вылетела из олимпийского турнира после поражения от шведов в четвертьфинале Игр-2022. Такой неудачный результат команда не показывала с соревнований 2006 года в итальянском Турине.

Матч 1/4 финала в Пекине завершился победой представителей Швеции со счетом 2:0.

На Олимпиаде-2006 североамериканцы также вылетели перед полуфиналом. Тогда они проиграли россиянам в две шайбы и уехали без наград.

В 2010 году на домашней Олимпиаде в Ванкувере хозяева взяли золото, одолев в финальной игре США со счетом 3:2 в овертайме.

На Олимпиаде-2014 году в Сочи они одержали еще одну победу, обыграв Швецию (3:0). В 2018 году в Пхёнчхане канадские хоккеисты стали бронзовыми призерами.