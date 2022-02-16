Российские биатлонистки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина завоевали серебряные медали в олимпийской эстафете со штрафным кругом. Хоккеисты обыграли соперников из Дании и вышли в полуфинал турнира. Самые интересные новости спорта за 16 февраля – в традиционном дайджесте NVsport.

Сборная России по хоккею вышла в 1/2 финала Олимпиады. Шипачев забросил первую шайбу на турнире

В Пекине (Китай) завершился матч 1/4 финала хоккейного турнира зимних Олимпийских игр между командами России и Дании. Подопечные Алексея Жамнова обыграли датчан со счетом 3:1.

Женская сборная России по биатлону завоевала серебро на Олимпиаде

Сборная Швеции с Эльвирой Оберг на финальном этапе выиграла Олимпийские игры в женской эстафете. Сборная России заняла второе место. Тройку призеров замкнули представительницы национальной команды Германии.

Источник: Дедушка Валиевой подтвердил, что принимал триметазидин

Дедушка российской фигуристки Камилы Валиевой, допинг-тест которой дал положительный результат, подтвердил, что принимал препарат для сердца. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на документы слушаний по делу спортсменки.

Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде

Олимпийскими чемпионками в командном спринте стали представительницы сборной Германии. Второе место заняла сборная Швеции. Сборная России в составе Юлии Ступак и Натальи Непряевой была третьей.

Большунов и Терентьев завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде

Олимпийскими чемпионами в эстафете стали представители сборной Норвегии Эрик Вальнес и Йоханнес Клэбо. Второе место заняла команда Финляндии с Йони Мяки на финише. Он не пустил Александра Терентьева вперед в створе.

Илья Буров зарычал после бронзы на Олимпиаде

Олимпийским чемпионом стал китаец Ци Гуанпу. Судьи оценили его выступление в 129 баллов. Второе место занял украинец Александр Абраменко (116,50). Тройку призеров замкнул Илья Буров (114,93). После объявления результатов российский спортсмен зарычал.

Сборная России по хоккею сыграет с Швецией в 1/2 финала ОИ. Канадцы покинули турнир

Российские хоккеисты узнали соперника по олимпийскому полуфиналу в Пекине. Национальная команда встретится с представителями Швеции и поборется за выход в итоговый матч турнира.

Российские керлингистки потерпели седьмое поражение на Олимпиаде-2022

Женская сборная России по кёрлингу в очередной раз уступила соперницам в круговом этапе на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. Сегодня, 16 февраля, спортсменки проиграли команде из Швеции.

Нуралы Алип – в «Зените». Клуб объявил об аренде казахстанского защитника

Петербургский «Зенит» взял в аренду 22-летнего казахстанского защитника Нуралы Алипа. Сине-бело-голубые договорились о переходе с его бывшей командой – «Кайратом».

Российские керлингисты вылетели с Олимпиады в Пекине

Мужская сборная России по керлингу уступила национальной команде Великобритании в матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине.

Косторная во второй раз сломала руку. Первый стоил ей Олимпиады

Чемпионка Европы, российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о втором переломе за несколько последних месяцев. Известно, что теперь пострадала другая рука.