На зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 17 февраля, состоялась квалификация в ски-кроссе у женщин.

Лучшее время на трассе показала шведская лыжницы Сандра Неслунд (1:15.21).

Второй, по итогам квалификации, стала Фанни Смит из Швейцарии (1:17.06).

Третьей стала Даниэла Майер из Германии (1:17.63).

Сборную России в ски-кроссе представляют четыре девушки. Лучшее время показала Екатерина Мальцева. Она отстала от лидера на 4,24 секунды и заняла 14-е место. Наталья Шерина – 15-я, Елизавета Понкратова – 17-я, Анастасия Чирцова – 22-я.

Девушки примут участие в финальной части соревнований по олимпийской системе на выбывание. 1/8 финала началась в 9:00 по мск.