На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершился женский хоккейный турнир. Сегодня, 17 февраля, в финале встретились команды Канады и США.

Встреча завершилась победой сборной Канады со счетом 3:2.

Первую шайбу на 8-й минуте матча забросила канадка Сара Нурс. Через восемь минут преимущество в счете удвоила Мари-Филип Пулен.

На девятой минуте второго периода Пулен забросила третью шайбу.

Американки начали отыгрываться слишком поздно. На 17-й минуте второго периода первую шайбу за команду США забросила Хилари Найт.

В самой концовке третьего периода Аманда Кессель забросила вторую шайбу за сборную США. Американки сняли голкипера, но это не помогло им перевести игру в овертайм.

На Олимпиаде в Пхенчхане женский хоккейный турнир выиграли представительницы США.