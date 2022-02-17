Решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии временного отстранения от участия в Олимпиаде с российской фигуристки Камилы Валиевой плохо влияет на борьбу с допингом в России по мнению ВАДА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Этот случай плохо отражается на борьбе с допингом в России. У ВАДА есть вопросы к тому, как РУСАДА вело это дело«, – заявили в пресс-службе ВАДА.

15-летнюю Камилу Валиеву допустили до личного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине, несмотря на то, что ранее ее допинг-тест дал положительный результат на наличие запрещенного кардиологического препарата триметазидина.

Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде. Фигуристки выступят с произвольными программами сегодня, 17 февраля. Начало – в 13:00 по мск.