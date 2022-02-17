На Олимпийских играх в Пекине сегодня, 17 февраля, фигуристки разыграют медали в женском одиночном катании.

Соревнования начнутся в 13:00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Россия 1».

Сборную России в соревнованиях у женщин в одиночном катании представят действующая чемпионка Европы Камила Валиева, чемпионка мира Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

По итогам короткой программы Трусова идет на четвертом месте (74,60), Щербакова – на втором (80,20) и Валиева – на первом (82,16).

Александра Трусова должна выйти на лед в 16:25 по московскому времени, Анна Щербакова – в 16:41, Камила Валиева – в 16:49.

Напомним, CAS допустил Камилу Валиеву до участия в личном турнире на Олимпиаде, несмотря на положительный допинг-тест, сданный в декабре 2021 года.