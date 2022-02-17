На зимних Олимпийских играх в Пекине завершились соревнования у женщин в суперкомбинации. Сегодня, 17 февраля, состоялись финалы.

Олимпийской чемпионкой стала швейцарская горнолыжница Мишель Гизен с результатом 2:25.67.

Второе место заняла ее соотечественница Венди Хольденер (+1,05).

Тройку призеров замкнула представительница Италии Федерика Бриньоне (+1,85).

Российская лыжница Юлия Плешкова заняла десятое место (+5,03).

Фаворитка соревнований, двукратная олимпийская чемпионка Микаэла Шиффрин не смогла финишировать в слаломе. Она завершила попытку досрочно.

Всего на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования начались 4 февраля и завершатся 20 февраля.